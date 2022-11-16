Кремль: инцидент с ракетами в Польше «спровоцировали» США и НАТО

Действия Соединенных Штатов и НАТО являются «первопричиной всего», что касается ситуации с падением ракеты в Польше Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал представитель Кремля журналистам.

Какие именно действия США и НАТО привели к сложившейся ситуации, Дмитрий Песков не уточнил.