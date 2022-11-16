Украинские военные вышли на рубеж по правому берегу Днепра
Украинские военные в ходе контрнаступления на юге Украины вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, сообщил в ходе брифинга замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет «РБК-Украина».
«В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 квадратных километров нашей территории и 198 населенных пунктов», — заявил Громов.
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