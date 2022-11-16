В Польше возложили вину за упавшую ракету на Россию

Россия несет полную ответственность за падение ракеты в Польше, никто не обвиняет Украину. Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире телеканала TVN24.

«Россия в тот день бомбила Украину, и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Никто не обвиняет Украину в преднамеренных бомбардировках польской территории… Сегодня есть много признаков того, что одна из ракет, которая пыталась сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоликвидации, и эта ракета привела к трагедии», - сказал он.

Якуб Кумох отметил, что украинских специалистов, вероятно, допустят к расследованию на месте происшествия, если у польско-американской следственной группы не будет замечаний «на техническом уровне».