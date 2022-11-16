Папуашвили: Грузия и впредь готова быть посредником между Баку и Ереваном

Грузия готова продолжать выполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном для того, чтобы регион Южного Кавказа стал примером мира и сотрудничества, заявил председатель грузинского Грузии Шалва Папуашвили на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Тбилиси.

«Грузия готова продолжать выполнять функцию посредника между Арменией и Азербайджаном для того, чтобы регион Южного Кавказа стал примером мира и сотрудничества», - заявил Папуашвили.

По его словам, народы Южного Кавказа могут строить мирное будущее.

«Я надеюсь, что мы покажем всем, и прежде всего нашему молодому поколению, что даже перед лицом самых сложных проблем народы Южного Кавказа могут строить мирное будущее мудро и на основе взаимного сотрудничества», - отметил Папуашвили.