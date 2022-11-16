Российское агентство отказалось публиковать интервью Рубена Варданяна

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя «государственным министром» в Ханкенди, продолжает свой пиар в российском информационном пространстве. Новость о его назначении главой так называемого «правительства» широко распространилась в российских СМИ. Причем последние не только публикуют новости о Варданяне, но и время от времени тиражируют его интервью. За таким вниманием к персоне Варданяна в российском информационном пространстве могут стоять два фактора: указание Кремля или собственные деньги миллиардера. Однако возможно и то, и другое.

На этот раз своего журналиста к Варданяну направило российское РБК. Однако позже агентство отказалось транслировать это интервью, мотивировав это «угрозами» журналисту Илье Доронову, бравшему интервью у Варданяна, со стороны азербайджанцев в социальных сетях.

Ранее Доронов анонсировал интервью с армянским политиком для телеканала РБК. Однако в его Telegram-канале позже появилась информация, согласно которой интервью с Рубеном Варданяном не опубликуют.

«Илья специально ради этого интервью посетил Армению, разговор был снят и анонсирован им, но РБК отказывается это публиковать. Причина отказа - угрозы физической расправы, которые Илья и члены его семьи получили после анонса интервью в соцсетях от азербайджанских пользователей», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что несколько месяцев назад российское агентство РИА Новости опубликовало интервью Артака Беглеряна, тогдашнего «госминистра» так называемого режима в Ханкенди. Интервью быстро распространилось во многих российских СМИ. Официальный Баку заблокировал доступ к РИА Новости на территории страны, выражая протест против пропаганды российскими официальными СМИ сепаратистов в Ханкенди и демонстрации явного неуважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Блокировка все еще действует.