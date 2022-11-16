Кремль рассказал, как Россия может добиться целей по Украине

Цели России по Украине хорошо известны. Они могут быть достигнуты как путем переговоров, так и путем войны. Об этом во время пресс-конференции заявил секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Отвечая на вопрос о том, какая сторона должна быть инициатором возобновления контактов, он подчеркнул, что сначала переговоры должны иметь цель.

"Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому. Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий. Ее цели будут достигнуты", - сказал представитель Кремля.