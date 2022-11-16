Кремль рассказал, как Россия может добиться целей по Украине
Цели России по Украине хорошо известны. Они могут быть достигнуты как путем переговоров, так и путем войны. Об этом во время пресс-конференции заявил секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
Отвечая на вопрос о том, какая сторона должна быть инициатором возобновления контактов, он подчеркнул, что сначала переговоры должны иметь цель.
"Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому. Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий. Ее цели будут достигнуты", - сказал представитель Кремля.
Комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского провести публичные переговоры, Дмитрий Песков заявил, что таких переговоров не бывает.
"Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере. Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты", - заявил он.
Однако Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон при желании способен оказать влияние на Киев и сделать его более сговорчивым.
"При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости. При желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченность нашей стороны. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины, накачивания Украины вооружениями и так далее. На все это при желании Вашингтон способен", - подытожил он.