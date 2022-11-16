Ильхам Алиев ответил на предложение Пашиняна: «Это манипуляции»

«Вы упомянули о своем визите в Армению и о послании мира от армянского руководства. Мы слышали эти заявления на протяжении всего периода оккупации. Но они не были искренними. Мы тоже хотели мира, но хотели вернуть свои земли. Они же хотели мира, не возвращая земли. В этом вся разница. Так что пришлось решать конфликт силовыми, а затем политическими средствами. Я считаю, что их сегодняшние разговоры о мире - манипуляция. Потому что, если бы они действительно хотели мира, то откликнулись бы на наше предложение. Мы предложили начать переговоры о мирном соглашении сразу после окончания войны. Редко в мировой истории страна, территория которой много лет находилась под оккупацией, силой восстанавливает справедливость, а после победы и изгнания врага предлагает мир. Мы предложили мир, несмотря на разрушение и опустошение Арменией наших территорий и страдания азербайджанцев» , - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Евросоюза во главе со спецпосланником по странам Восточного партнерства Дирком Шубелем, сообщает официальный сайт главы государства.

Далее глава азербайджанского государства выразил решительную позицию Азербайджана: «Мы предложили мир и своего рода рамочный вариант из известных пяти принципов. Это мы предложили создать комиссию по делимитации. Это мы пытались определить основу для нормализации отношений. Армения очень колебалась на начальном этапе этого процесса. А теперь они говорят о мире, но мы не понимаем, что для них означает мир. Однако наша позиция очень ясна. Об этом много раз говорилось перед общественностью, в том числе во время моих контактов с руководством Еврокомиссии и лидерами стран, которые сейчас участвуют в процессе нормализации, то есть США и России. У нас должно быть два пути: процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, а также вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане, Карабахе с точки зрения прав и безопасности.

Буквально вчера у меня состоялся телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Мы снова говорили об этом. Мы прекрасно понимаем, что должно быть два пути, и не надо их смешивать. Однако заявления, звучащие в Армении, весьма противоречивы. Они говорят, что признают нашу территориальную целостность и суверенитет. Не только говорят, но и подписывают документы в Праге и Сочи. Это означает суверенитет над всей нашей территорией. Мы все понимаем, что такое суверенитет. В то же время они хотят включить вопросы, связанные с армянским меньшинством в Азербайджане, в мирное соглашение. Этого не произойдет. Это невозможно. Мы не согласимся на это. Поэтому нам нужна совершенно четкая позиция правительства Армении относительно ее повестки дня. Недавно я сказал, что если они хотят мира, мы будем хотеть мира. Если они не хотят мира, то это их выбор. У нас уже тридцать лет нет мира, и Армения не должна забывать, чем это заканчивается».