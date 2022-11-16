Целью симуляционного обучения является управление кризисной ситуацией в стране и повышение уровня готовности на случай вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, ящура и бешенства.

При моделировании использовались возможности 3 мобильных лабораторий третьего уровня биобезопасности Института продовольственной безопасности (AQTİ). Эти лаборатории полностью оборудованы для проведения вирусологических и бактериологических исследований и позволяют проводить специальные исследования, устанавливая их непосредственно в очаге заболевания в короткие сроки. Применение лабораторий позволяет в короткие сроки выявлять заболевания в современных условиях, когда существует риск распространения различных зоонозных заболеваний в регионе, что считается высоким уровнем готовности. Для проведения дезинфекции и других ветеринарно-санитарных мероприятий в местах возникновения заболеваний была задействована спецтехника и дезинфекционные устройства Минсельхоза.

В ходе обучения проводился эпизоотологический мониторинг на условной территории, где возникло заболевание, анализировались пробы диагностического материала в лабораториях с третьим уровнем биобезопасности в условиях пустыни, отрабатывались методики вакцинации и ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с эпизоотиями.

Также впервые в труднодоступных для вмешательства условиях местности, а также мест обитания диких птиц и животных, находящихся в тех местах, с помощью дронов были определены географические координаты. При этом мониторинг полученных данных был обеспечен через Автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов AQTA.

В мероприятии участвовали сотрудники и специалисты AQTA, AQTİ, Минэкологии и природных ресурсов, Минздрава, Агентства аграрных услуг, Научно-исследовательского ветеринарного института, МЧС, МВД, ИВ Апшеронского и Бинагадинского районов и Центра по контролю за особо опасными инфекциями Минздрава.