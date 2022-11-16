Ильхам Алиев отверг переговоры с «московским эмиссаром» Рубеном Варданяном

На встрече с делегацией Евросоюза во главе со спецпосланником по странам Восточного партнерства Дирком Шубелем президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность переговоров с «московским эмиссаром» в Карабахе Рубеном Варданяном:

«Я считаю важным, чтобы Армения четко заявила, чего она на самом деле хочет. Если они хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то это не сработает. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как Варданян, которого прислали из Москвы и у которого в карманах миллиарды денег, украденных у русского народа.

Его отправили туда из Москвы с четкой повесткой дня. Мы готовы говорить с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Кстати, этот процесс начался. Если бы не было вмешательства со стороны некоторых стран, о которых я только что упомянул, то есть извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, я думаю, что он мог бы быть более динамичным. Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству. Как я уже сказал, должен быть консенсус между Азербайджаном, Евросоюзом, США и Россией, то есть между теми странами и институтами, которые Азербайджан считает способными оказать помощь в этом вопросе», цитирует Ильхама Алиева официальный сайт президента Азербайджана.