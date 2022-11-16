Ильхам Алиев отверг переговоры с «московским эмиссаром» Рубеном Варданяном
На встрече с делегацией Евросоюза во главе со спецпосланником по странам Восточного партнерства Дирком Шубелем президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность переговоров с «московским эмиссаром» в Карабахе Рубеном Варданяном:
«Я считаю важным, чтобы Армения четко заявила, чего она на самом деле хочет. Если они хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то это не сработает. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как Варданян, которого прислали из Москвы и у которого в карманах миллиарды денег, украденных у русского народа.
Его отправили туда из Москвы с четкой повесткой дня. Мы готовы говорить с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Кстати, этот процесс начался. Если бы не было вмешательства со стороны некоторых стран, о которых я только что упомянул, то есть извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, я думаю, что он мог бы быть более динамичным. Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству. Как я уже сказал, должен быть консенсус между Азербайджаном, Евросоюзом, США и Россией, то есть между теми странами и институтами, которые Азербайджан считает способными оказать помощь в этом вопросе», цитирует Ильхама Алиева официальный сайт президента Азербайджана.
Президент призвал судить о действиях не по словам, а по конкретным шагам: «Их слова противоречат их же действиям или планам. Не знаю, получили ли вы прямой ответ от руководства Армении. Сомневаюсь, потому что они хотят сохранить эту двусмысленность, а это совсем не помогает делу. В то же время если эта страна хочет мира, она должна отказаться от очень опасной риторики. Недавно официальные лица Армении сравнили Азербайджан с ИГИЛ и Аль-Каидой. На мой взгляд, это очень опасная риторика.
Во-первых, они сами действовали как ИГИЛ и Аль-Каида. Послы Евросоюза посетили освобожденные районы. Армяне отнеслись к историческому и религиозному наследию так же, как ИГИЛ и Аль-Каида. Не мы, а они. Они совершали террористические акты. Совершили геноцид. Взорвали наши мечети. Они, а не мы. Но когда господин Пашинян произносит эти слова, он должен знать, что мы их слышим. Он должен задуматься над нашей реакцией».