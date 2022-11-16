Нидерландский суд вынес решение по падению MH17 над Донбассом

Суд в Гааге считает, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит из ЗРК "Бук" с поля под Первомайским в Донецкой области. Об этом заявил на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении Boeing в Украине в июле 2014 года, пишет Reuters.

"Суд придерживается того мнения, что Boeing 777 потерпел крушение при запуске ракеты российского производства из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек, из них 283 пассажира и 15 членов экипажа", - заявил судья.

Напомним, что 17 июля 2014 года над Украиной был сбит малайзийский "Боинг", летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек (15 членов экипажа и 283 пассажира), 80 из них были несовершеннолетними.