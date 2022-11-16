Милли Меджлис утвердил госбюджет на 2023 год
Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект «О госбюджете Азербайджана на 2023 год», сообщили в Кабмине.
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Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект «О госбюджете Азербайджана на 2023 год», сообщили в Кабмине.
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