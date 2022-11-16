Россия предлагает Азербайджану вместе строить корабли
Россия заинтересована в развитии кооперации в сфере судостроения с Азербайджаном, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума.
«У нас здесь уже запущены сборочные производства грузовых автомобилей, создан вертолетный сервисный центр, и есть производство зерноуборочных комбайнов, поставки железнодорожной продукции. Сейчас мы смотрим кооперацию в сфере судостроения. С одной стороны, есть прекрасные мощности и в наших регионах, есть мощности в Астраханской области. С другой стороны, создана действительно одна из самых современных на сегодняшний момент верфей здесь, в Баку. Очень эффективное, сложное производство. На основе этих возможностей будем развивать кооперацию», - сказал Решетников.