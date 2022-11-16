Украинцев допустили на место падения ракеты в Польше
Украинская сторона получила доступ на место падения ракеты на востоке Польши. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох в своем Twitter-аккаунте.
"Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от России и боролась с российскими ракетами. Украинские эксперты допущены на место. Спасибо послам США и Украины за сотрудничество в этом важном деле", - написал он.
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