Вместе с этим Ильхам Алиев выразил свое отношение к озвученной Шубелем инициативе совершенствования программы Восточного партнерства: «Азербайджан решительно поддерживал эту программу с самого начала и активно участвовал в различных мероприятиях, в том числе саммитах.

На встрече с делегацией Евросоюза во главе со спецпосланником по странам Восточного партнерства Дирком Шубелем Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом в политической, экономической, энергетической и гуманитарной областях. По словам главы азербайджанского государства, повестка сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом достаточно широка.

Пора «Восточное партнерство» модернизировать и подвести итоги проделанной работы. Потому что с момента создания этой программы прошло более десяти лет, и страны-участницы Восточного партнерства сделали свой выбор. Одни подписали Соглашение об ассоциации, другие вступили в Евразийский экономический союз. Азербайджан – единственная страна, которая не присоединилась ни к одному из данных форматов. Экономические показатели, политическая и экономическая стабильность и, конечно же, освобождение наших территорий свидетельствуют о том, что наша внешняя политика основана на прагматизме и носит целенаправленный характер. Главной целью было восстановление территориальной целостности Азербайджана, и мы добились этого два года назад. Поэтому мы должны рассмотреть новые возможности Восточного партнерства.

Мы рассматриваем эту программу и эту платформу как дополнительную возможность для укрепления сотрудничества с Европейским союзом, а не для сотрудничества между странами-членами. Потому что у нас отдельные отношения с остальными пятью странами, входящими в Восточное партнерство. Для нас было важно получить дополнительный механизм сотрудничества с Еврокомиссией. И теперь, как вы упомянули, его необходимо пересмотреть в новых геополитических условиях.

Что касается нас, мы активно работали со странами-членами Европейского союза на двусторонней основе. Мы подписали декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью странами-членами. Это треть государств-членов ЕС. Я считаю, что Азербайджан является редкой страной в группе Восточного партнерства, которая действительно достигла своей стратегической цели. Так что это хорошая платформа, и мы считаем ее основой для переговоров по нашему соглашению с Европейским союзом. Соглашение продвигается хорошо, но медленно. Все идет хорошо, потому что согласовано 90 процентов пунктов соглашения. Протекает же медленно, потому что есть вопросы, требующие политической воли с обеих сторон, в которых мы, как говорится, застряли.

У Азербайджана есть определенные опасения по этому поводу, потому что любое соглашение, которое мы подписываем или планируем подписать, должно давать дополнительные преимущества нам и нашим партнерам. Мы не можем подписывать никаких документов, которые могут вызвать экономические трудности в среднесрочной или долгосрочной перспективе. То есть предметы, вызывающие задержку, - это экономика, торговля и некоторые другие. Я уже поручил нашей делегации ускорить процесс и считаю, что есть возможность доработать соглашение. Думаю, это станет еще одним важным достижением нашего сотрудничества. Мы, конечно, также поговорим о проектах развития энергетики и диверсификации энергетики…»