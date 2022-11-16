Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров сегодня встретился с госсекретарем МВД Молдовы Сергеем Дьякону. Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов, сообщили в МЧС.

В ходе встречи Гейдаров обратил внимание на крепкую дружбу и тесное сотрудничество между Азербайджаном и Молдовой. Подчеркнув наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения связей по управлению чрезвычайными ситуациями между соответствующими структурами двух стран, министр отметил, что взаимные визиты и встречи придают полезный импульс развитию отношений.

После этого министр подробно проинформировал гостя о деятельности МЧС, работе, проводимой в направлении предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и подчеркнул, что проведение совместных тренингов и семинаров между соответствующими учреждениями обеих стран были бы выгодны обеим сторонам. Гейдаров также отметил возможность обучения сотрудников МВД Молдовы в Академии МЧС Азербайджана.

Дьякону, в свою очередь, подчеркнул обоюдную выгоду дальнейшего расширения сотрудничества двух министерств по борьбе с чрезвычайными ситуациями на фоне высокого уровня отношений между Баку и Кишиневом. Гость подробно проинформировал о работе, проделанной в сфере управления чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера в Молдове, а также отметил важность организации взаимных визитов, совместных тренингов и семинаров, образовательных программ.