В ВСУ рассказали о полученном от западных партнеров оружии

Союзники передали Украине разные виды пусковых установок. Но для того, чтобы уничтожать все ракеты и БПЛА, которыми Россия атакует украинскую территорию, необходимо увеличивать количество вооружения. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.

По словам военного, Украина получила две батареи, которые состоят из нескольких комплексов, пусковых установок ЗРК NASAMS, а также одну пусковую установку комплекса IRIS-T.

Вместе с этим Соединенные Штаты предоставили Украине ЗРК Avenger на движущейся базе. Другие страны передали украинским военным ЗРК Aspide, зенитные установки Gepard и систему Hawk. На последней украинские военные сейчас проходят обучение. После этого систему введут в эксплуатацию.

"Это комплекс вооружения, которого физически нужно больше, чтобы эффективно сбивать все, что летит на Украину", - отметил Юрий Игнат.