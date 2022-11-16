В Мадриде представили туристические возможности Азербайджана

Тамилла Алиева, собкор 17:31

В целях пропаганды и продвижения туристических возможностей Азербайджана 16 ноября в Мадриде состоялось мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Королевстве Испания и Государственным агентством по туризму Азербайджана. Выступая на мероприятии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Испания и Княжестве Андорра Рамиз Гасанов отметил, что Азербайджан, расположенный на знаменитом Шелковом пути, всегда поражает своим выгодным географическим положением, богатым историческим наследием, увлекательной культурой, гастрономией, гостеприимными людьми и удивительной природой.

Рамиз Гасанов отметил, что Азербайджан продолжает оставаться моделью межкультурной и религиозной толерантности, и эти ценности, сохраненные на протяжении веков, стали не только образом жизни азербайджанского народа, но и важным элементом политики правительства Азербайджана. Было отмечено, что в целях формирования в стране современной индустрии туризма, отвечающей высоким экономическим, социальным и экологическим требованиям, и дальнейшего повышения ее особого веса в экономике страны, осуществления скоординированной политики в этой сфере президентом Азербайджанской Республики были подписаны соответствующие распоряжения. В целях обеспечения устойчивого развития туризма в Азербайджанской Республике 27 декабря 2021 года вступил в силу закон Азербайджанской Республики О туризме”, содержащий основы государственного управления в сфере туризма, механизмы регулирования туристской индустрии, правила рационального использования туристских ресурсов.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что Азербайджан был избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2013-2017 и 2018-2021 годах, в течение которых страна провела ряд крупных мероприятий, включая 49-е и 57-е заседания Европейской региональной комиссии UNWTO, 110-ю сессию Исполнительного совета организации. Фуад Нагиев также отметил, что Азербайджан вновь выставит кандидатуру для избрания членом Исполнительного совета в 2023-2027 гг. Председатель агентства отметил ускорение процесса восстановления туризма в нашей стране после пандемии. Так, рост потока путешественников в январе-октябре 2022 года по сравнению с 2021 годом составил 118%, в целом индустрия туризма восстановилась на 50%. Фуад Нагиев также выступил с инициативой “Путешествие для культурного наследия”, целью которой является сохранение и использование мест материального и культурного наследия в туристических целях, а также их популяризация. Он рассказал о богатом христианском и еврейском наследии Азербайджана, где большинство населения - мусульмане, о таких ценностях, как толерантность и мультикультурализм, о материальных и нематериальных образцах культурного наследия, которые внесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.