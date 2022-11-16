Эрдоган: Турция и Израиль вступили в новую эру отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с председателем израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает TRT со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью турецкого президента.

Биньямин Нетаньяху принес свои соболезнования в связи с терактом в Стамбуле и поблагодарил турецкого лидера за посредничество между Россией и Украиной.

Глава Турции, в свою очередь, поблагодарил Биньямина Нетаньяху за выражение соболезнований и пожелал, чтобы результаты выборов в Израиле принесли пользу стране и региону. Турецкий лидер в разговоре заявил, что Турция и Израиль вступили в новую эру в своих отношениях благодаря твердой воле обеих сторон.

«Выстраивание отношений Турции и Израиля на основе взаимопонимания будет соответствовать общим интересам двух стран» - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.