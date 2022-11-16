В последние месяцы Израиль потратил миллионы долларов из своего бюджета на поддержку Украины. Под давлением США Иерусалим согласился профинансировать закупку «стратегических материалов» для Киева. Об этом сообщило 17 ноября израильское издание «ХаАрец».

По данным западных диписточников, высший политический и военный эшелон Израиля согласился на это после требования администрации президента США Джо Байдена расширить израильскую помощь Украине, не ограничиваясь только гуманитарной поддержкой. Материалы передавали через страну НАТО, которая в том числе поставляет оружие в Украину. Что за оборудование, не уточняется.

«ХаАрец» также сообщает, что в последние месяцы Израиль согласился разрешить странам НАТО, в том числе Великобритании, передавать Украине системы вооружения производства израильских компаний, включая оптико-электронное оборудование и системы управления огнем. Согласно американским источникам, Израиль также тайно помогает Украине в сфере разведки.

Канцелярия премьер-министра и Минобороны Израиля не ответили на запросы издания о комментариях.

Израильское издание "Детали" предполагает, что решение Яира Лапида изменить политику, пусть и незначительно, в отношении Украины могло быть связано с поставкой в Россию сотен иранских дронов-камикадзе и использованием их против объектов инфраструктуры, правительственных зданий и гражданских объектов. Израильское финансирование этих «стратегических материалов» было разовым, и решение, продолжать ли поставки, как того требуют США, остается на усмотрение следующего правительства.