Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября, счел доказанным утверждение обвинения о том, что самолет Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", выполнявший 17 июля 2014 года рейс МН17, был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский, сообщает Deutsche Welle.

В качестве подсудимых на процессе фигурировали бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). При этом обвиняемые, как следует из решения суда, не могут пользоваться иммунитетом комбатантов, потому что РФ не признавала свой контроль над "ДНР", а сами они отрицают, что входили в состав ВС РФ.

Согласно выводам следствия, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

Суд признал виновными в крушении самолета Игоря Гиркина (Стрелкова) – гражданина России – состоянием на лето 2014 года министр обороны "ДНР", отставной офицер ФСБ; Сергея Дубинского – гражданина России – на лето 2014 года старший офицер российской военной разведки в отставке; Леонида Харченко – гражданина Украины – на лето 2014 года командир подразделения военной разведки "армии ДНР".

Суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Также по решению суда виновные должны заплатить 16 млн евро компенсации родственникам погибших.

Обвиняемый Олег Пулатов - гражданин России, на лето 2014 года подполковник запаса ВДВ России, - оправдан.

Катастрофа Boeing 777 малазийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал туда из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ. В суде за время процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как предполагаемое орудие преступления - ЗРК "Бук" - транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило суду свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.