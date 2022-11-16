Кремль: ракетными ударами принуждаем Киев к переговорам

Отключение электроэнергии в Украине является следствием ударов по военной инфраструктуре, спровоцированных нежеланием Киева вести переговоры с РФ. Так сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя массированный удар, который ВС РФ 15 ноября нанесли по Украине, оставив без света и тепла 20 млн украинцев, Песков сказал: «Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованного понимания текста [стамбульских договоренностей] и так далее — это все последствия», его слова приводят российские СМИ.

При этом Песков еще раз отметил, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Также Песков раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести публичные переговоры с российским руководством. «Трудно себе представить публичные переговоры. Их не бывает», — считает Песков.