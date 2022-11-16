Успешно обновлена сертификация Azercell по стандарту ISO 37001:2016

Сертификационный аудит, проведенный с 27 по 28 октября 2022 года турецкой компанией Denetic International Documentation and Surveillance Services, аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией США ANAB (ANSI National Accreditation Board), в очередной раз подтвердил соответствие антикоррупционной программы Azercell всем необходимым требованиям.

Azercell Telecom уже несколько лет реализует специальную антикоррупционную программу, которая предусматривает способствование предотвращению коррупции во всех сферах деятельности компании, этическому поведению, обучая с этой целью сотрудников. К требованиям стандартов относятся применение финансового и нефинансового контроля, создание каналов для информирования о случаях коррупции, расследование случаев нарушений, проверка соответствия сотрудничающих субъектов бизнеса, принятие мер по снижению риска коррупции в данных субъектах и т.д.