Азербайджанские военные пресекли незаконную деятельность армянских боевиков в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с незаконной деятельностью армянских боевиков на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Согласно сообщению, 17 ноября с 09:55 до 14:45 подразделениями азербайджанской армии было замечено выполнение членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, инженерных мероприятий с целью укрепления боевых позиций в Агдамском и Ходжалинском районах.

Подобные действия являются грубым нарушением требований Трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, отметили в Минобороны.

С целью пресечения незаконной деятельности подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые меры.