Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с распространяемой армянской стороной информацией о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.
«Информация Министерства обороны Армении о якобы обстреле 17 ноября в 11:00 со стороны подразделений азербайджанской армии, в результате которого был ранен военнослужащий армянской стороны, не имеет никаких оснований и является абсолютно ложной. Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.