Алиев и Путин переговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.
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Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.
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