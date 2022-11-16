Али Асадов и Михаил Мишустин на азербайджано-российском Межрегиональном форуме фото
17 ноября в Баку состоялся 11-й азербайджано-российский Межрегиональный форум, в котором приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В пресс-службе Кабинета министров Азербайджана сообщили, что в рамках форума было проведено пять тематических круглых столов с участием представителей политики, бизнеса, науки, интеллигенции и общественности, а также глав и официальных лиц регионов двух стран. Состоялись обстоятельные обсуждения по экономическому, транспортному, аграрно-промышленному, гуманитарному сотрудничеству, рассмотрены возможности дальнейшего взаимодействия в области малого и среднего предпринимательства.
Премьер-министр Али Асадов отметил, что проведение межрегиональных форумов превратилось в добрую традицию и играет важную роль в деле расширения межрегиональных связей между Азербайджаном и Россией.
Охарактеризовав межрегиональное сотрудничество как важную составляющую двусторонних отношений, Али Асадов сказал, что и в Азербайджане, и в РФ этому сотрудничеству на высшем уровне придается большое значение.
Было отмечено, что Межрегиональный форум за годы существования превратился в авторитетную площадку взаимовыгодного диалога представителей различных сфер двух стран. Выражена удовлетворенность тем, что проведение форума, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса, возобновилось именно в текущем году, когда Азербайджан и Россия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
Говоря о двусторонних связях Азербайджана и России, А.Асадов подчеркнул, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав государств двустороннее сотрудничество приобрело характер стратегического партнерства. Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами охватывает практически все сферы.
Отмечено, что в двусторонней повестке особое место занимает межрегиональное сотрудничество. Так, Азербайджан наладил связи как в экономической, так и в гуманитарной сфере с около 80 субъектами РФ. С 20 субъектами подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.
Была выражена уверенность в том, что Форум придаст новый импульс развитию межрегионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией, поможет обозначить ключевые векторы развития взаимовыгодного партнерства.