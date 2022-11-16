Спецпредставитель Путина у Джейхуна Байрамова
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены гуманитарные и культурные вопросы на двусторонней и региональной основе.
Джейхун Байрамов проинформировал Михаила Швыдкого о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.
Спецпредставитель президента РФ, в свою очередь, подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.