Спецпредставитель Путина у Джейхуна Байрамова

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены гуманитарные и культурные вопросы на двусторонней и региональной основе.

Джейхун Байрамов проинформировал Михаила Швыдкого о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Спецпредставитель президента РФ, в свою очередь, подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.