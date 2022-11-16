Шеф Пентагона рассказал о будущем войны в Украине

Зимой инициативу на поле боя сохранит Украина, потому что ВСУ получили все необходимое снаряжение для ведения боя в холодную погоду. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщила пресс-служба Пентагона.

По его словам, в Киеве понимают, что оперативная пауза на фронте крайне выгодна россиянам, поэтому ВСУ намерены не совершать ошибки и не останавливать наступление.

Россия же столкнется с логистическими проблемами и сложностями в вопросе обеспечения снаряжением своих войск в Украине для ведения эффективных боев в зимних условиях.

«Российская армия воюет в другой стране. Украинцы сделали проблемными их пути снабжения. Это будет сложно для них — доставлять войскам снаряжение, необходимое для эффективного ведения боевых действий», — заявил Ллойд Остин.

Шеф Пентагона уверен, что ВСУ не дадут войскам России передышки, на которую так рассчитывает Москва. «Украинцы знают, что дать им возможность отдохнуть, переоборудоваться и перевооружиться — это ошибка. Это операционная ошибка. Я не верю, что они совершат такую ошибку», — подчеркнул американский министр.