Али Асадов на переговорах с Мишустиным отметил важность Зангезурского коридора фото
В Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и находящегося с визитом в азербайджанской столице председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министры сначала провели встречу в формате один на один, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений в различных сферах.
Подписание двусторонних документов по итогам встречи было расценено как результат активной и плодотворной работы, выражена уверенность в том, что эти документы откроют новые возможности для наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной сферах, а также в области здравоохранения, отмечается в сообщении Кабмина.
Было доведено до внимания, что за 10 месяцев текущего года взаимная торговля выросла почти на 20% и составила около 3 млрд долларов. Подчеркнута важность дальнейшего наращивания инвестиционного сотрудничества, а также то, что с начала года общий объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос почти на 22%.
Стороны согласились, что международный транспортный коридор «Север-Юг» имеет приоритетное значение, выражено удовлетворение координированной деятельностью двух стран в целях развития коридора. Была особо отмечена значимость новых возможностей сотрудничества, возникших в регионе после освобождения азербайджанских земель от оккупации, в частности, подчеркнута важность Зангезурского коридора.
Али Асадов и Михаил Мишустин отметили успешную реализацию совместных проектов в Азербайджане, в том числе по производству и сборке грузовых, коммерческих автомобилей, фармацевтических препаратов. Также развивается сотрудничество в нефтегазовой сфере, отмечен высокий уровень культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества.
По итогам встречи был подписан ряд документов.