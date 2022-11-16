Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министры сначала провели встречу в формате один на один, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений в различных сферах.

Подписание двусторонних документов по итогам встречи было расценено как результат активной и плодотворной работы, выражена уверенность в том, что эти документы откроют новые возможности для наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной сферах, а также в области здравоохранения, отмечается в сообщении Кабмина.

Было доведено до внимания, что за 10 месяцев текущего года взаимная торговля выросла почти на 20% и составила около 3 млрд долларов. Подчеркнута важность дальнейшего наращивания инвестиционного сотрудничества, а также то, что с начала года общий объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос почти на 22%.