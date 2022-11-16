Республиканцы в США заведут дело на Байдена

Члены Палаты представителей республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили, что начнут расследование в отношении американского президента Джо Байдена. Они хотят выяснить, является ли он угрозой для национальной безопасности США. Об этом сообщает Fox news.

Республиканцы заявили, что у них есть доказательства участия сына президента Хантера Байдена и самого Джо Байдена в мошенничестве, злоупотреблении властью и различных серых схемах, в том числе при участии представителей других иностранных государств.

Эксперты считают это ответом на репрессивный комитет по расследованию событий 6 января 2021 года, который почти два года преследовал сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа и других республиканцев.