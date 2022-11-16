Пожизненно осужденного Гиркина не выдадут Нидерландам

Россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, которым суд в Гааге назначил сегодня пожизненные сроки, признав виновными в катастрофе самолета MH17, не будут выданы в Нидерланды, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", - сказал он.

Кроме того, напомнил источник, российские власти не признают решение окружного суда Гааги, поскольку российская сторона была отстранена от расследования крушения над Донбассом малазийского "Боинга".

17 ноября окружной суд Гааги признал виновными по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, россиян Гиркина и Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Суд приговорил их к пожизненному заключению и к выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших.