Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой российского «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Она выложила сообщение об этом в Telegram-канале.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения. Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — написала Ксения Собчак.

Напомним, ранее из-за обвинений своих коллег в вымогательстве у Сергея Чемезова и обысков в доме Ксения Собчак уехала из России в Литву. Недавно она вернулась обратно в Россию.