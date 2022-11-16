7 человек погибли, 23 ранены после утренних ударов России по Украине

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям также сообщили, что спасатели пытаются разобрать завалы на месте разрушенного дома, поскольку под ними еще могут быть люди.

В то же время губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко написал в фейсбуке, что в результате утреннего удара по столице региона ранены 23 человека. 15 из них госпитализированы, один человек - в тяжелом состоянии.

Утром 17 ноября российская армия атаковала завод "Южмаш" в Днепре. Он производит ракетно-космическую технику, троллейбусы и электробусы. Резниченко пишет, что от атаки пострадали сам завод, жилые дома, городской транспорт. Большинство раненых шли этим утром на работу.