Командующий НАТО пообещал разгромить Россию в случае атаки на Прибалтику

Российские войска будут разбиты, если начнут атаку против балтийских стран. Об этом заявил командующий боевой группой НАТО в Латвии канадский подполковник Джесси ван Эйк, сообщает The Canadian Press.

«Я думаю, что мы бы выиграли с большим отрывом», - заявил он журналистам. Подполковник убежден, что его войска лучше подготовлены и более опытны. Под его командованием в лагере Адажи в Латвии более 1 200 солдат из 10 стран блока тренируются как единая боевая группа.

Раньше он говорил о российской армии как об одной из самых сильных и хорошо оснащенных в мире, однако на фоне военных неудач в Украине мнение изменилось.