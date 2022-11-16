Командующий НАТО пообещал разгромить Россию в случае атаки на Прибалтику
Российские войска будут разбиты, если начнут атаку против балтийских стран. Об этом заявил командующий боевой группой НАТО в Латвии канадский подполковник Джесси ван Эйк, сообщает The Canadian Press.
«Я думаю, что мы бы выиграли с большим отрывом», - заявил он журналистам. Подполковник убежден, что его войска лучше подготовлены и более опытны. Под его командованием в лагере Адажи в Латвии более 1 200 солдат из 10 стран блока тренируются как единая боевая группа.
Раньше он говорил о российской армии как об одной из самых сильных и хорошо оснащенных в мире, однако на фоне военных неудач в Украине мнение изменилось.
«Первоначально было впечатление, что русские будут быстрее, но они не справились с заявленными задачами. Так что темпы этой операции, если она состоится, будут зависеть от того, какие силы русские на самом деле бросят на нас», — считает Джесси ван Эйк. Он отметил, что НАТО знает многое о российских войсках у латвийской границы: от их численности и степени боеготовности до распорядка дня.
По его словам, война в Украине снизила уровень российской угрозы для Латвии. «Количество ресурсов, которые русские сейчас вложили в Украину и теряют там, быстро уменьшает их способность что-то сделать на этом театре», — сказал он.
Однако было бы опрометчивым совсем не брать во внимание военных по ту сторону границы, отмечает подполковник. По его словам, будущие действия армии России зависят от российского президента Владимира Путина, поэтому угроза балтийским странам остается реальной.