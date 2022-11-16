Шуша и южнокорейский Андонг стали городами-побратимами
Культурная столица Азербайджана город Шуша и южнокорейский город Андонг стали городами-побратимами. Соответствующий меморандум подписали спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Андонг Квон Ки Чанг.
"Согласно подписанному документу, два города-побратима намерены развивать культурные, социальные и экономические отношения, а также дружеские связи и расширять сферы совместной деятельности", – написал Керимов в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что Шуша вошла в Лигу исторических городов (ЛИГ).