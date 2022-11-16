Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 22:14

Ровно неделю назад Госдепартамент США устами своего официального представителя, Нэда Прайса, отметился неожиданно четким посланием в поддержку Азербайджана. Отвечая на вопрос об угрозах в адрес нашей страны, постоянно и недвусмысленно звучащие из Тегерана, Прайс открытом текстом заявил, что Иран представляет собой реальную опасность для региона, а США, в свою очередь, решительно поддержат Баку в борьбе против дестабилизирующего влияния и деструктивных действий Исламской республики.

Столь однозначная поддержка Азербайджана, выраженная официальным Вашингтоном, естественно, не могла пройти мимо руководства Ирана и, конечно же, его «карающей руки» - Корпуса стражей исламской революции. Понимая, что озвученная Пенсом реакция США, фактически, дезавуирует политику Тегерана на Южном Кавказе, аналитики КСИР оперативно подключили свою агентуру на Западе, поставив перед ней конкретную задачу – предпринять все меры для решительного противодействия американскому нарративу в поддержку Азербайджана. В результате, 16 ноября, на сайте онлайн издания Responsible Statecraft вышла статья Эльдара Мамедова – известного в брюссельских кругах иранского лоббиста и завсегдатая приемов в посольстве ИРИ в Бельгии. Не секрет, что в «круг обязанностей» Мамедова, которые на регулярной основе проплачиваются из бюджета КСИР, входит распространение в западных СМИ и европейской академической среде тезисов о нейтральности и даже прозападности Исламской Республики Иран, обернутых для создания необходимого эффекта в ярко-либеральную обертку. Сам Эльдар Мамедов, являющийся политическим советником фракции Социал-демократической партии в Европарламенте, снабдил публикацию таким до неприличия однозначным заголовком, что сомнений относительно ее истинных бенефициаров ни у кого уже не возникало - «США должны держаться подальше от напряженности между Азербайджаном и Ираном». Суть публикации Мамедова сводится к тому, что региональная роль Ирана служит делу поддержки территориальной целостности Армении, что, в свою очередь, отвечает стратегическим интересам Белого дома. По словам Мамедова, иранцы проводят реальную политику, соответствующую интересам США на Южном Кавказе. Мало того, автор утверждает, что Иран якобы уже предоставил «убедительные доказательства» причастности Азербайджана к теракту в Ширазе, не уточняя, правда, какие именно.

А вот серию арестов агентов иранской разведки, осуществленную сотрудниками СГБ Азербайджана, Мамедов представляет, как «гонения на шиитов», призывая Вашингтон не доверять официальной информации азербайджанских спецслужб. «Поэтому, - резюмирует «нейтральный аналитик» Эльдар Мамедов, - лучшим курсом для США было бы соблюдение нейтралитета и призыв к обеим сторонам снизить градус напряженности. Дело в том, что замечания Прайса могут быть истолкованы в Баку как готовность Вашингтона прийти на помощь Азербайджану. Что еще больше поощрит оскорбительные насмешки Ильхама Алиева над Ираном и подольет бензин в огонь конфликта». К слову, еще два года назад все в том же издании Responsible Statecraft все тот же Эльдар Мамедов почти дословно повторил один из тезисов официальной иранской пропаганды, призвав Азербайджан «не позволять манипулировать собой внерегиональным антииранским игрокам».

Впрочем, со временем позиция Мамедова по Азербайджану стала принимать проармянские очертания, что совпало по времени с усилением напряженности между Баку и Тегераном, вызванной резким креном иранской внешней политики в пользу открытой поддержки интересов Армении. Не секрет, что в турбулентные для любого государства времена, когда требуется максимальная консолидация всех ресурсов, спецслужбы, как правило, сталкиваются с непростой дилеммой: с одной стороны, им необходимо оперативно задействовать всю имеющуюся в наличии сеть, включая глубоко законспирированных агентов, так называемых «кротов». Но с другой, эти действия, диктуемые политической необходимостью, с высокой вероятностью могут «засветить» по-настоящему ценных агентов, чего руководители спецслужб, естественно, не хотят. А потому «кротов» тщательно оберегают, а рискуют, в основном, теми, кто уже давно «на карандаше» контрразведки противника, предпочитая (как говорят в таких ситуациях герои шпионских фильмов, «Ничего личного!») избавляться от токсичных активов. Именно к этой категории «засвеченных» агентов, которых не жаль «сжечь» в очень непростой для Ирана период геополитического обострения, следует причислить 50-летнего гражданина Латвии Эльдара Мамедова (по паспорту «Мамедовса»), который в свое время работал в МИД Латвии, но был отозван из посольства этой страны в США за «слишком тесные», по мнению американских спецслужб, контакты с иранскими представителями в Америке, не укладывавшиеся в рамки дипломатической деятельности. В результате, Мамедов, уличенный американскими партнерами Латвии в чрезмерных для кадрового дипломата симпатиях к муллократическому режиму ИРИ, был вынужден покинуть службу в МИДе. В конце 2007 года «Мамедовс» совершил краткосрочную поездку в Иран, в том же году устроился на работу внешнеполитическим советником во фракцию Социал-демократической партии в Европарламенте и с тех пор, в тесной координации с посольством ИРИ в Брюсселе, проводит последовательную работу по продвижению иранской повестки в Европарламенте, на различных мероприятиях, а также в средствах массовой информации Старого Света. Параллельно в сферу его «иранских» обязанностей входит работа по выявлению потенциальных объектов вербовки из числа представителей брюссельской политической и экспертно-академической «тусовки» и создание необходимых условий для их первого контакта с кураторами из КСИР.

Апогей «консультативной» деятельности Мамедова пришелся на период президентства Барака Обамы, подписавшего в 2015 году Совместный Всеобъемлющий План Действий (СВПД) - так называемую «ядерную сделку» с Ираном, предполагавшую отмену санкций против этой страны. Впрочем, оттепель в отношениях между Ираном и Западом продолжалась недолго, поскольку пришедший на смену Обаме Дональд Трамп вышел из СВПД и вернулся к санкционному режиму. Однако и в этих условиях азербайджанский латыш Эльдар Мамедовс оставался востребованным: играя на противоречиях, возникших между Евросоюзом и администрацией Трампа, он продолжал активно содействовать связям средневекового иранского режима с либеральными элитами Европы, абсолютно индифферентными к идеологии, зато кровно заинтересованными в доступе к иранскому рынку и к иранским энергоносителям. И если в стенах Европарламента деятельность Эльдара Мамедова серьезных вопросов не вызывала, то совершенно иное отношение к Мамедову формировалось в брюссельской штаб-квартире НАТО. Как сообщили haqqin.az дипломатические источники одной из европейских стран, Мамедов неоднократно пытался войти в доверие к представителям именно этой структуры. Но, в отличие от Европарламента, НАТО с точки зрения информационной безопасности и иммунитета к лоббистам врагов Запада – совсем не проходной двор. Так что, все попытки Мамедова завязать контакты и провести «совместные мероприятия» встречали в штаб-квартире Североатлантического альянса вежливый, но твердый отказ. Следовательно, расчет на то, что американские партнеры откажутся от поддержки безопасности Азербайджана в угоду информационным вбросам КСИР через своих людей в Брюсселе, выглядят не только бесперспективно, но и наивно. Поскольку политика безопасности США и НАТО определяется в центрах, к которым у таких «независимых экспертов», как Мамедовс, доступа нет и быть не может.