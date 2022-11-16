У США истощились запасы снарядов и ракет для Украины

У Соединенных Штатов заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов, которые можно передать Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с вопросом.

В частности, военные беспокоятся о резервах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных ракет Stinger. Некоторые источники сообщают об угрозе истощения запасов противорадиолокационных ракет HARM, ракет класса «земля-земля» GMLRS и переносных противотанковых ракет Javelin.

Представители Пентагона уверяют, что эта ситуация не повлияет на боеготовность американских войск. Оружие, которое поставляют Киеву, берут не из того резерва, который США хранит на случай непредвиденных обстоятельств.