У США истощились запасы снарядов и ракет для Украины
У Соединенных Штатов заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов, которые можно передать Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с вопросом.
В частности, военные беспокоятся о резервах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных ракет Stinger. Некоторые источники сообщают об угрозе истощения запасов противорадиолокационных ракет HARM, ракет класса «земля-земля» GMLRS и переносных противотанковых ракет Javelin.
Представители Пентагона уверяют, что эта ситуация не повлияет на боеготовность американских войск. Оружие, которое поставляют Киеву, берут не из того резерва, который США хранит на случай непредвиденных обстоятельств.
«США не смогут поставлять Украине высококачественные боеприпасы бесконечно, однако слова об истощении запасов являются субъективной оценкой», - заявил высокопоставленный представитель министерства обороны.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Вашингтон начал работу над наращиванием производства вооружения.
«Министерство обороны учитывает влияние на нашу собственную готовность при изъятии оборудования из запасов США. Мы смогли передать оборудование из запасов США, не снижая нашей собственной военной готовности, и продолжаем работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы США и восполнить истощенные запасы союзников и партнеров», — отметил он.