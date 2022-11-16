Нэнси Пелоси уходит...

82-летняя Пелоси является самым влиятельным демократом в Конгрессе и первой женщиной, занявшей пост спикера Палаты представителей. Она продолжит представлять свой калифорнийский округ в нижней палате Конгресса.

Нэнси Пелоси, возглавлявшая демократов в Палате представителей США почти два десятилетия, объявила, что уходит со своей должности, сообщает BBC.

Уход Пелоси связан с тем, что республиканцы, по прогнозам, вернут себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов. Республиканец Кевин Маккарти выдвинул кандидатуру партии на пост спикера нового Конгресса и, вероятно, сменит Пелоси на посту спикера.

"Никогда бы не подумала, что пройду путь от домохозяйки до спикера Палаты представителей", — сказала Пелоси в своем заявлении. "Я не буду добиваться переизбрания в лидеры Демократической партии на следующем Конгрессе. Настал час, когда новое поколение возглавит фракцию демократов", — сказала она.

Пелоси будет выступать в качестве спикера до января, когда к власти придет новый Конгресс, и останется на месте в Конгрессе, которое она впервые заняла в 1987 году, до января 2025 года.

Спикер Палаты представителей — должность в Конгрессе, указанная в Конституции США. После вице-президента он является следующим в очереди на пост президента. Спикер, его заместители и председатели комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться и голосоваться. Они устанавливают повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты.