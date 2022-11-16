Армия Украины контролирует территорию рядом с Крымом

Украинские военные вышли на берег Днепра и теперь могут контролировать территорию, приближенную к Крыму. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Бойцы-артиллеристы и вообще военнослужащие Вс Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия [на вопрос о контроле сухопутного коридора в Крым]», — заявил он.

Громов также сообщил, что после отступления из правобережной части Херсонской области россияне восстанавливают силы и отправляют боеспособные подразделения по другим направлениям.