Ученые нашли останки древней черепахи размером с автомобиль

Она стала крупнейшей обнаруженной черепахой в Европе. По словам ученых, размером она превышает машину Mini Cooper. Жила рептилия в субтропических морях, омывающих берега архипелага, составлявшего Европу 83 миллиона лет назад.

Исследователи обнаружили на северо-востоке Испании останки черепахи по имени Leviathanochelys aenigmatica, которая была около 3,7 метра в длину, весила около двух тонн и жила в меловой период — последнюю главу в эпоху динозавров, сообщает Reuters.

«Во время мелового периода у морских черепах наблюдалась тенденция к увеличению размера тела. Левиафанохели и архелон (еще один древний вид огромных черепах – ред.) могут представлять собой вершину этого процесса. Предполагается, что причиной такого увеличения размера тела является давление хищников, но могут быть и другие причины», — заявил автор исследования о древних рептилиях и студент магистерской программы по палеонтологии в Автономном университете Барселоны Оскар Кастильо.

В то время в море водилось много огромных хищников: мозазавры, древние акулы и скаты, плезиозавры.

Ученые обнаружили останки древней черепахи недалеко от деревни Коль-де-Нарго в каталонском округе Альт-Уржель после того, как турист в Южных Пиренеях заметил торчащие из земли окаменелости. Сейчас уже выкопали заднюю часть панциря и большую часть тазового пояса, но пока не нашли череп, хвост и конечности.