Россия и Украина отреагировали на приговор Гаагского суда

Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта. Такое заявление опубликовал МИД России в связи с заседанием окружного суда Гааги, вынесшего приговор двум гражданам РФ и одному украинцу по делу о крушении малазийского "Боинга 777" на востоке Украины в июле 2014 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что итоги разбирательства свидетельствуют о том, что "в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии".

"Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием", - говорится в заявлении МИД РФ.

В то же время официальные лица Украины приветствовали приговор Гааги, однако отметили, что судить следовало не только исполнителей преступного приказа. "Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в катастрофе MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям", - написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. Также к необходимости привлечь к ответу "всю вертикаль командования российских преступников" призвал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сегодня окружной суд Гааги признал виновными троих из четырех обвиняемых по делу о крушении малазийского "Боинга 777" на востоке Украины в июле 2014 года. Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский и гражданин Украины, бывший командир "ДНР" Леонид Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета и убийство пассажиров. Четвертый обвиняемый – российский подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов оправдан. Также суд констатировал, что на момент крушения самолета Россия имела эффективный контроль над руководителями и сторонниками "ДНР" на востоке Украины и обеспечивала подготовку военных "республики", поставку оружия и продовольствия, осуществляла серьезное влияние на политиков "ДНР" и сама предпринимала военные действия в этом регионе.