«На чем будем ездить?» Депутат-телеведущий вышел из себя в прямом эфире

"Давайте у немцев все заберем, национализируем. У нас завтра станет "Сапсан"(электропоезд производства немецкой компании Siemens – ред.). Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить, надо это просто признать", - эмоционально заявил Попов.

"Легко встать на броневик и сказать, что давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить, чем мы будем звонить? Давайте к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Но от этого не появится "Сапсан" новый, самолет не появится, - продолжил ведущий. – Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Национализируем, и что делать будем на следующий день? Простой вопрос, ответа нет".

Несколько дней назад с призывом все западное "отобрать и поделить" выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств", - написал он в соцсетях.