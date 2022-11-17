Венгрия и Иран объявили о начале экономического сотрудничества

«В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно уменьшить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед по стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке», - цитирует Сийярто The Insider.

Отмечается, что глава МИД Венгрии и министр экономики Ирана Эхсан Хандузи провели заседание совместного экономического комитета в Будапеште.