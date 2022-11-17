Катар подкупил игроков сборной Эквадора, с которой хозяева футбольного чемпионата мира-2022 сыграют 20 ноября в матче открытия. Об этом сообщил Амджад Таха, журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований.

«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч. Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», - написал Таха в Твиттере.

По словам журналиста, катарцы договорились с подкупленными игроками, что Эквадор проиграет со счетом 0:1, а единственный гол будет забит во втором тайме.

Сборные Катара и Эквадора выступят в группе «А» вместе с Нидерландами и Сенегалом. Матч Катар – Эквадор начнется в 20:00 по бакинскому времени.