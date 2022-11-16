Депутат Фазиль Мустафа призвал к серьезному разговору с адептами Ирана в Азербайджане
«Враждебность Ирана по отношению к Азербайджану все более очевидна. Необходим серьезный разговор с адептами влияния Исламской Республики в нашей стране», - заявил в интервью СМИ депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
«Относительно наших южных соседей мы неоднократно заявляли: большому количеству граждан Азербайджана, посещающих Иран с туристическими, образовательными или религиозными целями, там основательно промывают мозги или шантажируют различными способами, - отметил депутат. – В результате, эти люди начинают работать на спецслужбы Ирана. Их заявления и идеология направлены против азербайджанского государства. Они утверждают, что Шушу, якобы, освободили хусейнисты, а Азербайджаном правят сионисты».
Фазиль Мустафа отметил, что раньше в Азербайджане с иранскими спецслужбами были связаны даже некоторые руководители официальных учреждений. Однако из-за отсутствия должного внимания к этому вопросу, выявлять их было сложно. И сегодня, по словам депутата, люди, активно защищающие в соцсетях позицию Ирана, по-прежнему занимают серьезные должности.
«Против укоренившихся в государстве проиранских сил следует принять самые жесткие и решительные меры, - считает Фазиль Мустафа. – Сегодня мы должны прямо спросить предателей, которые на каждом углу рекламируют Иран и ставят его нам в пример: «С кем вы?! С Ираном, который препятствует открытию Зангезурского коридора и перекрывает нам дорогу в Турцию? Тогда уезжайте и живите в Иране! Только прежде как следует подумайте! Потому, что обратно Родина вас уже не примет».