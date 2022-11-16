Депутат Фазиль Мустафа призвал к серьезному разговору с адептами Ирана в Азербайджане

«Враждебность Ирана по отношению к Азербайджану все более очевидна. Необходим серьезный разговор с адептами влияния Исламской Республики в нашей стране», - заявил в интервью СМИ депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«Относительно наших южных соседей мы неоднократно заявляли: большому количеству граждан Азербайджана, посещающих Иран с туристическими, образовательными или религиозными целями, там основательно промывают мозги или шантажируют различными способами, - отметил депутат. – В результате, эти люди начинают работать на спецслужбы Ирана. Их заявления и идеология направлены против азербайджанского государства. Они утверждают, что Шушу, якобы, освободили хусейнисты, а Азербайджаном правят сионисты».