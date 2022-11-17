Берлускони хочет стать «всемирным героем» и «заманить» Путина на переговоры с Зеленским

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что только он может посадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с Украиной, сообщает издание Spectator со ссылкой на замглавы Министерства культуры Италии Витторио Згарби.

«Сильвио Берлускони считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества», - пишет издание.

По словам Згарби, экс-премьер Италии серьезно намерен воплотить данный замысел в жизнь. По его словам, Берлускони уверен, что у него получится и это позволит войти ему в учебники истории «как всемирный герой».