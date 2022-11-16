Забрал 240 тысяч манатов за тендер на строительство школы… и сбежал в Украину

Широко распространенная в Азербайджане практика дачи взяток за победу в тендерах привела в итоге к росту мошенничества в этой сфере. Очередной жертвой подобного рода афер стал житель Баку Набиль Зейналов, который хотел с помощью взятки победить в тендере на строительство школы в Шеки, проектной стоимостью 6 миллионов 200 тысяч манатов.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2020 года 49-летний житель Баку Мовсум Мовсумов, пообещав Зейналову победу в тендере, взял у него за «услугу» 240 тысяч манатов, после чего скрылся и был объявлен в международный розыск.

За совершенное преступление Мовсумову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного размера ущерба).

В суде Мовсум Мовсумов, признав себя виновным по предъявленным обвинениям, рассказал, что бывший однокурсник, Набиль Зейналов, попросил его использовать связи с высокопоставленными знакомыми и «решить» вопрос с тендером на строительство школы. Мовсумов пообещал, что решит проблему сокурсника и через некоторое время назвал сумму своего вознаграждения – 150 тысяч долларов.

Примерно через месяц бывшие однокурсники сошлись на 100 тысячах долларов. Мовсумов признался на суде, что с самого начала не собирался «решать вопрос» Зейналова.

Получив от приятеля деньги, Мовсумов довольно быстро проиграл больше половины в онлайн-казино, после чего уехал в Украину, где на оставшуюся часть денег решил создать бизнес – наладить через своего нью-йоркского друга Ильгара продажу подержанной одежды из США и рассчитаться с Зейналовым.

28 мая 2021 года Мовсумов был задержан в Украине и через полгода экстрадирован в Баку.

В своем заявлении потерпевший Набиль Зейналов потребовал возместить ему причиненный материальный ущерб и попросил суд строго наказать Мовсумова. Он также рассказал, что изначально бывший однокурсник запрашивал у него 400 тысяч манатов. На что Зейналов ответил, что заплатит только 240 тысяч, а остальное отдаст после победы в тендере.

Получив деньги, Мовсумов, по словам потерпевшего, бесследно пропал и больше не отвечал на звонки.

Решением суда Мовсума Мовсумова приговорили к восьми годам лишения свободы.