В Сураханах мусорные баки утопают в грязи, а местные чиновники заняты заседаниями

Помимо всего прочего, мусорные баки ставят не во дворах, а на обочине дороги с интенсивным движением автомашин. В результате, из-за того, что подобраться к бакам без риска для жизни практически невозможно, жильцы зачастую выбрасывают мусор прямо на обочину.

Обитатели жилого массива «А» на улице Самира Алиева, Сураханского района Баку, проявляют чудеса изобретательности, чтобы в дождливую погоду выбросить отходы в мусорные баки. Поскольку баки расставлены в местах, в которых после дождя постоянно образуются глубокие лужи, подобраться к ним так, чтобы при этом не промокнуть до нитки, пока никому не удавалось.

«Осенью и зимой не заасфальтированная территория вокруг баков превращается в непроходимое болото, - рассказали haqqin.az местные жители. – Это создает массу неудобств не только нам, но и сотрудникам ЖКХ, которым приходится опустошать мусорные баки, работая чуть ли не по колено в грязи».

Негодование жителей района можно понять: по их словам, стоит лишь кому-то поставить друг на друга четыре строительных кубика, как тут же появляются представители сразу нескольких структур. А вот непотребное, мягко говоря, состояние мусорных баков никого не смущает.

В муниципалитете поселка Бюльбюля нам заявили, что не несут ответственность за размещение мусорных баков и вывоз бытовых отходов. Сотрудник муниципалитета, отказавшийся представиться, посоветовал обратиться в Сураханское районное ЖКХ.

Замначальника ЖКХ Эльчин Джаббаров сообщил, что структура занимается только вывозом бытовых отходов. Что же касается выбора мест для мусорных баков и благоустройства территории, то это уже, по словам Джаббарова, обязанность муниципалитетов или местных исполнительных органов.

Сотрудник Сураханской районной исполнительной власти по поселку Бюльбюля ответить на наши вопросы отказался из-за занятости – он проводил совещание, на котором присутствовали все уполномоченные лица.

Судя по тому, что времени на журналистов haqqin.az не нашлось в течение всего дня, совещание «уполномоченных лиц» продолжалось до позднего вечера.

В конце концов, нам, удалось связаться с сотрудником экономического отдела исполнительной власти Рамином Салманлы, который заверил, что проблемная территория будет проинспектирована и «при необходимости будут приняты меры».

Отметим, что, согласно законодательству, ответственность за чистоту жилых зон и мест отдых несут как местные исполнительные органы, так и муниципалитеты. Известно также, что Министерство экологии периодически штрафует муниципальные администрации в разных населенных пунктах Баку за антисанитарию, а также за несвоевременное опустошение мусорных баков и вывоз отходов. Информация об этом периодически размещается на сайте Министерства.

Вопрос о том, может ли Минэкологии выписывать штрафы из-за грязи вокруг мусорных баков, по-прежнему остается открытым.