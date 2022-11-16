После российских ударов почти пол-Украины осталось без света

Moscow Times пишет, что в результате ракетных обстрелов России, которые начались в октябре, а затем возобновились в ноябре после 10-дневной паузы, пострадали почти все неатомные электростанции Украины, а также не менее трети подстанций, распределяющих энергию среди потребителей.

Ущерб от российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины «приближается к критическому», заявил в четверг, 17 ноября, еврокомиссар по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.

«Перед наступлением зимы люди лишаются электричества и отопления», - констатировал Ленарчич, добавив, что ЕС «круглосуточно работает», чтобы возобновить энергоснабжение для миллионов украинских граждан.

На сегодняшний день около 40% потребителей в Украине остаются без света, сообщил исполнительный директор энергооператора ДТЭК Дмитрий Сахарчук. «Россияне нанесли очень серьезный ущерб объектам передачи. Это подстанции, которые передают электроэнергию из одного района в другой, через которые питаются многие области и в центре, и на западе», - рассказал он.

После крупнейшего с начала российского вторжения обстрела во вторник, 15 ноября, была остановлена Хмельницкая АЭС: станция потеряла доступ к внешнему питанию, без которого невозможно охлаждение реакторов, и два ее энергоблока были отключены от сети. Проблемы возникли и на Ровенской АЭС, где был остановлен один энергоблок из четырех. Обстрел в четверг, 17 ноября, привел к остановке работы еще одной теплоэлектростанции, сообщил Сахарчук.

Власти Украины предупредили западных союзников, что ожидают продолжения российских атак в ближайшие дни и могут не справиться с восстановлением энергообъектов.

По данным источников, знакомых с данными американской разведки, украинские чиновники попросили США и несколько европейских стран о помощи, ожидая продолжительного периода с ограничениями на подачу света и газа. В Киеве беспокоятся, что возможный крах энергосистем приведет к смертельным последствиям, говорят источники Politico: может остановиться производство продовольствия и транспорт, что ударит по способности армии продолжать боевые действия.

В четверг, 17 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». По его словам, отключения света в домах украинцев – это «последствия» нежелания властей Киева «идти на переговоры» и «решать проблему».