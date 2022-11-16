Жаля Агазаде, собкор 00:40

Haqqin.az уже писал о денежном споре между компанией-субподрядчиком и подрядчиком по поводу строительства модульной школы в селе Лода Лерикского района. Напомним, компания-субподрядчик заявила, что подрядчик задолжал ей за сделанную работу, а потому отказалась сдавать уже завершенное здание школы. После того, как вопрос стал достоянием общественности, объект, все-таки, передали подрядчику, но при этом были выявлены факты коррупции.

Как стало известно, хотя президент Ильхам Алиев выделил на строительство трех модульных школ в Астаринском и Лерикском районах в общей сложности 719.000 манатов, компании-субподрядчику, выполнявшей работы, досталась лишь треть этой суммы. Куда девались оставшиеся без малого 480.000 манатов никто не знает. В то же время, из-за долгового спора, возникшего между подрядчиком и субподрядчиком, группа местных жителей, работавших на строительстве школы разнорабочими, по сей день не может получить заработную плату. За последние два года монтаж трех модульных школ в Лерикском и Астаринском районах выполняла в качестве субподрядчика компания ООО «Vuqar-1970». Тендеры на подряд, которые организовало Управление капитального строительства и снабжения Министерства образования (сейчас – Министерство науки и образования – ред.), выиграло ООО «Modenko», официальным представителем которой является Гасанов Бахруз Ильдырым оглы. Известно также, что раньше она называлась Providence Deutsch Limited. Дополнительной информации об этой компании в открытом доступе мы не нашли. Вугар Зейналов, директор ООО «Vuqar-1970», рассказал, что начал монтаж модульных школ в Астаринском районе в мае 2020 года. «Мы - субподрядчик, а подрядчиком является ООО «Modenko». В прошлом году мы построили две модульные школы - в Астаре и Лерике, - сказал Зейналов. - За эти работы нам наличными перевели 127 тысяч манатов, хотя на мой банковский счет поступило 118 тысяч манатов. Известно также, что на строительство этих школ президент выделил 719 тысяч манатов», Зейналов уточнил, что на строительство каждой школы на сорок учащихся в селах Хичасо и Шавго Астаринского района было выделено по 256 тысяч манатов, а на возведение школы на 20 учащихся в селе Лода Лерикского района - 207 тысяч манатов.